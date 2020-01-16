Житель Заречья сначала покупал продукты на чужие деньги, а затем пытался украсть их

Ранее судимый 44-летний житель Зареченского района Тулы осужден за мошенничество с использованием электронных средств платежа и покушение на кражу. Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, 26 июля прошлого года злоумышленник нашел на скамейке чужой кошелек, в котором лежали банковские карты.

Используя карту с бесконтактной технологией оплаты, он совершил несколько покупок на сумму более 23 тысяч рублей. Злоумышленник воспользовался тем, что при оплате товаров менее чем на 1000 рублей, терминал не запрашивал пин-код.

Затем рецидивист пытался вынести из сетевого супермаркета продукты на сумму более 3000 рублей, но был задержан сотрудниками магазина. Суд признал мужчину виновным и приговорил к одному году и десяти месяцам колонии строгого режима.