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Туляки взяли почти 11 тысяч ипотечных кредитов

Туляки взяли почти 11 тысяч ипотечных кредитов

За 11 месяцев 2019 года жители Тульской области получили 10 947 ипотечных жилищных кредитов на сумму 22,6 млрд рублей.

Годом ранее за такой же период банки выдали 12 950 ИЖК на сумму 24,5 млрд рублей, сообщили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Средний срок кредитования составляет 18,8 лет. Средневзвешенная процентная ставка составила 9,3%. Год назад она была — 9,5%.

Совокупный кредитный портфель по ипотеке в регионе составляет 62,8 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности традиционно остается незначительной — менее 1%.

На начало декабря на территории Тульской области действовало 42 банка, у которых в совокупности 261 точка присутствия в регионе.

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