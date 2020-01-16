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В Туле хлебовозка перевернулась в ДТП с автобусом
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Туле хлебовозка перевернулась в ДТП с автобусом

Автоавария произошла на Щекинском шоссе.

Около семи часов утра в четверг, 16 января, на Щекинском шоссе в Туле столкнулись автобус и грузовая ГАЗель с хлебом. ДТП произошло на повороте на ул. Шоссейную.
 
 
Водитель ГАЗели утверждает, что автобус выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. От бокового удара грузовик опрокинулся набок.
 
 
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:19 +11
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