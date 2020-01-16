Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.
В Туле хлебовозка перевернулась в ДТП с автобусом
Автоавария произошла на Щекинском шоссе.
Около семи часов утра в четверг, 16 января, на Щекинском шоссе в Туле столкнулись автобус и грузовая ГАЗель с хлебом. ДТП произошло на повороте на ул. Шоссейную.
Водитель ГАЗели утверждает, что автобус выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. От бокового удара грузовик опрокинулся набок.
На момент публикации новости информации о пострадавших не поступало. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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