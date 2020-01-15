новости
новости
Регистрация
В Тульской области ликвидировали крупную свалку ртутных ламп
Фото: Общественная палата Тульской области

В Тульской области ликвидировали крупную свалку ртутных ламп

Опасные отходы, обнаруженные вблизи деревни Грицово под Новомосковском, будут утилизированы в Краснодарском крае.

В межрегиональную общественную организацию «Экологическая защита» обратился житель деревни Грицово Новомосковского района Тульской области, который сообщил, что недалеко от жилых домов находится свалка ртутных ламп.

Активисты выехали на место и обнаружили в одном из разрушенных коровников несколько тысяч ртутьсодержащих и люминесцентных ламп, многие из которых были разбиты. Такие лампы относятся к первому – самому опасному – классу отходов, представляющих наибольшую угрозу для окружающей среды и здоровья людей.

Общественники инициировали проверку с участием местной прокуратуры г. Новомосковска и Приокского межрегионального управления Росприроднадзора. Все обнаруженные ртутные лампы отправлены в Краснодарский край – их утилизируют на специальном предприятии.

Ликвидацию опасной свалки проконтролировал член Общественной палаты Тульской области, председатель региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов:

– Утилизация нескольких тысяч ртутьсодержащих ламп была для нас принципиально важным моментом. Чтобы удостовериться в том, что опасные отходы действительно будут доставлены на специализированное предприятие, а не окажутся в овраге или очередном коровнике, мы связались со своими коллегами – Краснодарской краевой общественной организацией «Экологическое содружество», которая занимается утилизацией опасных отходов. 14 января грузовик с лампами прибыл на предприятие. Краснодарские экологи лично присутствовали при выгрузке и подтвердили факт передачи опасных отходов на утилизацию.

Сотрудники надзорных органов продолжают проверку по факту обнаружения свалки и установлению виновных лиц.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:46 +5
Другие статьи по темам
Событие
утилизация опасных отходовртутные лампынесанкционированная свалкаэкология
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле напротив кладбища «семерка» протаранила учебный Renault
В Туле напротив кладбища «семерка» протаранила учебный Renault
В Суворове мужчина и подросток вломились в дом и украли самовары
В Суворове мужчина и подросток вломились в дом и украли самовары
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.