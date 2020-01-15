В Тульской области ликвидировали крупную свалку ртутных ламп

Фото: Общественная палата Тульской области

В межрегиональную общественную организацию «Экологическая защита» обратился житель деревни Грицово Новомосковского района Тульской области, который сообщил, что недалеко от жилых домов находится свалка ртутных ламп.

Активисты выехали на место и обнаружили в одном из разрушенных коровников несколько тысяч ртутьсодержащих и люминесцентных ламп, многие из которых были разбиты. Такие лампы относятся к первому – самому опасному – классу отходов, представляющих наибольшую угрозу для окружающей среды и здоровья людей.

Общественники инициировали проверку с участием местной прокуратуры г. Новомосковска и Приокского межрегионального управления Росприроднадзора. Все обнаруженные ртутные лампы отправлены в Краснодарский край – их утилизируют на специальном предприятии.

Ликвидацию опасной свалки проконтролировал член Общественной палаты Тульской области, председатель региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов:

– Утилизация нескольких тысяч ртутьсодержащих ламп была для нас принципиально важным моментом. Чтобы удостовериться в том, что опасные отходы действительно будут доставлены на специализированное предприятие, а не окажутся в овраге или очередном коровнике, мы связались со своими коллегами – Краснодарской краевой общественной организацией «Экологическое содружество», которая занимается утилизацией опасных отходов. 14 января грузовик с лампами прибыл на предприятие. Краснодарские экологи лично присутствовали при выгрузке и подтвердили факт передачи опасных отходов на утилизацию.

Сотрудники надзорных органов продолжают проверку по факту обнаружения свалки и установлению виновных лиц.