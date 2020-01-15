В Суворове мужчина и подросток вломились в дом и украли самовары

В Суворовском районе полицейские установили подозреваемых в краже. Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, двое злоумышленников взломали дверь частного дома, планируя забрать имущество, которое легко сбыть. Из всех вещей, находившихся в жилище, под этот критерий подошли только два латунных самовара. Воры забрали их и скрылись.

Обнаружив кражу, хозяйка дома обратилась в полицию. Во время оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что кражу совершили 31-летний местный житель и его 16-летний подельник. Оба были задержаны и признались в содеянном.