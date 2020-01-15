В Туле напротив кладбища «семерка» протаранила учебный Renault

Вечером 15 января на Новомосковском шоссе в Туле, напротив городского кладбища, столкнулись ВАЗ-2107 и Renault Logan. По словам водителя отечественной легковушки, он следовал в направлении к центру города и, якобы из-за маневра идущего впереди грузовика потерял контроль над своей машиной, в результате чего выехал на встречную полосу, где врезался в следовавшую в направлении от города учебную иномарку.



Второй водитель рассказал корреспонденту Myslo, что успел заметить, как из-за встречного грузовика на него вылетел ВАЗ, заднюю часть которого бросало из стороны в сторону, после чего попытался уйти от столкновения, но не смог.



К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.