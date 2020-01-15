УФАС сформировало заключение в споре о долгах туляков за электричество

Сентябрь 2019 года, пос. Плеханово.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области сформировало заключение о споре АО «ТНС энерго Тула» с ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Редакция Myslo следит за развитием событий с доначислениями за электроэнергию тулякам. Напомним, в сентябре 2019 года жители поселков Большой Тулы (Ленинский, Обидимо, Плеханово, Ямны) получили квитанции по оплате электроэнергии от АО «ТНС энерго Тула» с огромной задолженностью – доначислениями за период с мая 2015 года по настоящее время. Суммы у всех разные – от 20 тысяч до 500 тысяч рублей.

Всего таких спорных лицевых счетов в регионе более 5000.

Артём Зарва, директор по реализации электроэнергии АО «ТНС энерго Тула»:

Артем Зарва – Доначисления сформированы по данным расчетов сетевой организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья», осуществляющей транспорт электроэнергии. Такие квитанции в основном получили жители, у которых в домах нет приборов учета электроэнергии и объем потребленной электроэнергии сетевой организацией определен расчетным способом. Мы пытались урегулировать противоречия с сетевой организацией, проблема перешла в судебный спор, который в настоящее время находится на рассмотрении.

УФАС встало на сторону «ТНС энерго Тула»

История со спорными долгами за электроэнергию получила продолжение. В самом конце прошлого года Управление ФАС по Тульской области вынесло заключение об обстоятельствах данного дела.

За комментариями мы обратились к директору по правовому обеспечению АО «ТНС энерго Тула» Владимиру Баруздину.

– Владимир Владимирович, какое решение приняло УФАС?

Владимир Баруздин – Управление Федеральной антимонопольной службы по Тульской области 26 декабря 2019 года сформировало заключение о том, что действия сетевой организации противоречат требованиям части 1 ст. 10 Федерального закона «О защите конкуренции». УФАС считает, что ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в лице «Тулэнерго» является сетевой организацией, субъектом естественной монополии, занимает доминирующее положение на товарном рынке услуг по передаче электрической энергии по Тульской области.

По мнению УФАС, в 2016-2019 годах сетевая организация незаконно применяла к гражданам, приобретающим коммунальную услугу по электроснабжению, расчетный способ по определению объемов потребления электроэнергии.



Тем самым организация ущемляла права и законные интересы неопределенного круга потребителей, а также искусственно увеличивала полезный отпуск электроэнергии. В свою очередь, это также свидетельствует об ущемлении интересов АО «ТНС энерго Тула».

Что будет дальше?

– Мы надеемся, что 4 февраля 2020 года Управление Федеральной антимонопольной службы вынесет предписание о запрете сетевой организации «МРСК Центра и Приволжья» проводить незаконные начисления потребителям, – продолжает Владимир Баруздин, – и, как следствие, произойдет отказ от требований к АО «ТНС энерго Тула» по передаче электрической энергии.

Как только ПАО «МРСК» отзовет данное требование, гарантирующий поставщик произведет перерасчет жителям. Большие суммы долгов останутся в прошлом.

Правомерен ли расчёт?

– Как вообще могли возникнуть такие гигантские объёмы?

– ПАО «МРСК Центра и Приволжья» для подтверждения правильности своих начислений привлекло «Межрегиональную экспертную организацию «Дельта», которая проводила экспертизу и по арбитражному спору между АО «ТНС энерго Тула» и сетевой организацией.

Мы не согласны с выбором данной экспертной организации: по нашему мнению, эта компания слишком часто сотрудничает с «МРСК Центра и Приволжья», чтобы быть независимой. Мы считаем, что заключения этих экспертов зачастую носят тенденциозный характер.

В суде мы предлагали другую экспертную организацию – Московский энергетический институт, но нам было отказано.

Если посмотреть на экспертное заключение, становится понятно, что ни один адрес по спорным лицевым счетам не был осмотрен, в расчет не брались даже самые основные документы. Заключение абсолютно непрозрачно. И когда в суде опрашивали эксперта, тот подтвердил, что не изучал первичной документации и не выходил на место. Специалист не смог дать на наши вопросы вразумительных ответов.

– Мы с заключением не согласились и ходатайствовали перед судом о назначении повторной или дополнительной экспертизы, но нам снова отказали, – говорят представители «ТНС энерго Тула».

Как решаются проблемы с долгами?

– Есть ли положительное решение вопроса по спорным доначислениям?

– Мы проводим совместные выезды с представителями сетевой организации, проверяем каждый конкретный лицевой счет. Уже урегулированы споры по 615 лицевым счетам: «МРСК Центра и Приволжья» признали ошибку в расчетах и сняли претензии. Сняли требования о 22 млн кВт.ч. после совместной проработки вопроса. Это были искусственно рассчитанные объемы электроэнергии. Кстати, вопрос решается значительно быстрее, когда потребитель обращается напрямую в сетевую организацию.

Про иски, пени и отключения

– Нам известно, что «ТНС энерго Тула» подает иски об оплате долгов к тулякам. Как им относиться к этому?

– Мы стараемся всех успокоить, прийти с документами, не игнорировать судебные разбирательства. В данном случае в суде сетевая организация (та, что рассчитала объемы ресурса) всегда привлекается в качестве третьего лица, и это имеет большое значение. Судебное разбирательство – малоприятная процедура, но в сегодняшних условиях другого выхода нет.



– Что делать с пени? Они же растут!

– Если долги будут признаны незаконными, снимут и пени.



– А свет жителям не отключат?

– Нет. Мы слышали, что в поселках якобы даже расклеивают объявления с требованием погасить долги за электроэнергию. АО «ТНС энерго Тула» к этому не имеет никакого отношения.

Порядок уведомления об ограничении поставки ресурса должен производиться определенным способом, позволяющим подтвердить доставку: заказным письмом с уведомлением, нарочным, но не расклейкой объявлений.

Поэтому ни о каких отключениях речи не идет как минимум до окончания основных разбирательств по спорным доначислениям.

В АО «ТНС энерго Тула» жителям, получившим квитанции с долгами, советуют ждать, платить за то, за что они считают правильным. Тем более что гарантирующий поставщик выносит суммы доначислений отдельной строкой, не плюсуя к основной сумме платежей. До тех пор пока «МРСК Центра и Приволжья» не откажется от своих требований.

