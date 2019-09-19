Долг в полмиллиона: Откуда у туляков огромные задолженности за электричество и что с ними делать

В редакцию портала обратились за помощью обеспокоенные жители Плеханово (Большая Тула). 5 сентября 2019 года десятки жителей поселка получили квитанции по оплате электроэнергии от АО «ТНС-энерго Тула» с огромной задолженностью, начисленной с мая 2015 года по настоящее время. Вместе с квитанцией пришло и заказное письмо с претензией от компании, а также детализация перерасчёта.

Суммы долгов у всех разные — от 20 тысяч до 500 тысяч рублей.

Наталия Алякина, жительница Плеханово:

Наталия Алякина - Люди получили квитанции с огромной задолженностью. Все в шоке — огромные суммы: 30 тысяч, 268 тысяч, 500 тысяч и т. д. Женщина живет одна в старом небольшом доме — 230 тысяч долг. Квитанции получили все, а претензия некоторым не дошла, их раздают в Ленинском участке АО «ТНС энерго Тула» всем, кто приходит выяснить, в чем дело.

– В типовой претензии сказано: если долг не оплатить, будут начисляться пени, а затем последует судебное разбирательство, после которого расходы и судебные издержки лягут на нас, жителей, – продолжает Наталия. – В АО «ТНС энерго Тула» нам рассказали, что расчёт платы за электроэнергию производился на основании объемов, предъявленных ПАО «МРСК Центр и Приволжье». В нашем отделении «МРСК Центр и Приволжье» вообще приема граждан нет, там некому пожаловаться и некого спросить.

Как нам удалось выяснить, «МРСК Центра и Приволжья» требует оплатить объемы якобы отпущенной потребителям электроэнергии. А нам как быть? Всю эту сумму перекинули на нас, якобы мы все это время не в полном объеме оплачивали электроэнергию.

…При этом жители не понимают, каким образом происходил перерасчет — суммы спорного долга у всех жителей разные: в поселке есть несколько жителей, которые при всех равных условиях получили к взысканию разные суммы.

- У меня маленький дом, прописано три человека. Мне выставили 31 тысячу рублей, — рассказывает одна из жительниц Плеханово. — А по соседству стоит двухэтажный дом, большой, людей там столько же прописано, а у них долг оказался меньше.

- Лично у меня в квитанции вообще сначала значилась сумма долга 85 тысяч, а когда в АО «ТНС энерго Тула» стали перепроверять, выяснилось, что мне насчитали по городскому тарифу, а не по сельскому, — говорит Наталия Алякина. — Всё исправили, теперь сумма долга в моей квитанции уменьшилась, стала 52 тысячи. Но и с ней я не согласна. Мы всегда оплачивали свои квитанции вовремя, почему сейчас должны выплачивать какой-то долг? Получается, нам 4 года ошибочно начисляли меньше, чем мы нажигали? Кто поможет нам разобраться с этим?

Проблема платежек с долгами коснулась тех жителей Плеханово, в домах которых нет приборов учета электроэнергии — они платят по нормативу. У большинства жителей спорный период, за который выставлен долг, составляет 4 года.

У Любови Чернышовой (выставлен долг 300 тысяч рублей) спорный период составил два года, и вот почему:

Любовь Чернышова - По всему Ленинскому району в 2015 году бесплатно меняли электрические счетчики. Нам письменно сообщили, что по старым счетчикам больше принимать показания не будут, так как приборы выработали свой ресурс, и начали начислять нам по нормативу. Обещали установить новые за счет компании, в рамках программы. Мы ждали два года, после чего случайно узнали, что программу свернули, счетчики нам ставить никто не будет. Пришлось купить и поставить себе счетчик за свои средства. Мы сделали это в 2017 году. И сейчас энергетики выставили мне долг с 2015 по 2017 годы.

…Жители считают, что долги им выставили несправедливо. Они исправно оплачивали каждую квитанцию и не понимают, откуда взялась задолженность. Может быть, это ошибка? Нужно ли платить по такой квитанции? Но вдруг электроэнергию отключат за долги? Почему всем пришли разные суммы и сразу за 4 года? Все эти вопросы жители попросили нас задать специалистам.

разъяснения myslo

7 вопросов о спорных долгах

За комментарием Myslo обратился в АО «ТНС энерго Тула».

Ситуацию нам разъяснили Артем Зарва, директор по реализации электроэнергии АО «ТНС энерго Тула», и Владимир Баруздин, директор по правовому обеспечению АО «ТНС энерго Тула».

1. Кто начислил жителям такую задолженность?

Артем Зарва - АО «ТНС энерго Тула» — это гарантирующий поставщик электроэнергии, — объясняет Артем Сергеевич Зарва. — В целях поставки ресурса у нас заключен договор оказания услуг по передаче электроэнергии с сетевой организацией «МРСК Центр и Приволжья», которая обеспечивает передачу электрической энергии от места ее генерации до конечного потребителя. В соответствии с договором и действующим законодательством сетевая организация имеет право и обязанность по снятию показаний, учету потребленной электроэнергии. Сетевая организация передает нам данные, мы производим начисления. Параллельно данные поступают к нам и от потребителей.

Иногда у нас возникают расхождения между данными, полученными от сетевой организации и данными, полученными от потребителя. «МРСК Центр и Приволжье» пересчитали объем потребленной жителями электроэнергии по своим данным, отсюда и долги.

2. Почему долги за 4 года потребовали сейчас?

- Проблема возникла не вчера. Мы долгое время пытались урегулировать эти противоречия, но нас не услышали, проблема перешла в судебный спор. Итогом стал выставленный счет накопленной «задолженности» за 4 года, с которой мы не согласны. Мы остаемся на стороне потребителей.

В таких спорных случаях мы обычно производим сверку. С мая по сентябрь 2019 года у нас как раз проводилась такая сверка. Работали системно, детализируя расход по каждому лицевому счету. Однако специалисты сетевой организации «МРСК Центр и Приволжье» остались при своем мнении.

По мнению МРСК, разница в данных имела место по каждому конкретному лицевому счету. И объем электроэнергии, умноженный на тарифы, действующие в тот период, как раз и формирует сумму к доначислению, которую получили жители.

В спорную ситуацию попали не только жители поселка Плеханово.

Всего по региону, по словам Артема Зарвы, выставлено 897 таких квитанций — огромный список.

3. Какую позицию занимает «ТНС энерго Тула»?

Владимир Баруздин - Суд пока не принял решение по делу, — добавляет Владимир Баруздин, директор по правовому обеспечению АО «ТНС энерго Тула». — Мы остаемся на стороне потребителей, продолжаем отстаивать их права, АО «ТНС энерго Тула» обратилось за помощью в решении проблемы в различные надзорные органы. Мы настаиваем на тех данных, которые нам передали потребители. Однако МРСК отказывается корректировать спорные объемы электроэнергии.

- У нас не осталось иного выбора, кроме как начислить задолженность на потребителей, — говорит Баруздин. — Мы лишь хотим привлечь потребителей к решению вопроса, к процессу доказывания — нужны документы и подтверждения. Если, конечно, житель реально не потреблял тот объем электроэнергии, который ему выставляет МРСК и нам удастся доказать это, задолженность снимут.

4. Кого коснулась проблема и почему?

- Долги начислены тем жителям, которые не имеют приборов учета и оплачивают потребленную электроэнергию по нормативу, — рассказывает Артем Зарва. — На конечную сумму в данном случае влияет характеристика жилого помещения, количество комнат, количество зарегистрированных по данному адресу.

К примеру, человек проживает один в однокомнатной квартире, мы начисляем ему по имеющимся у нас данным, условно, 83 кВт/ч. в месяц. Сетевая организация говорит — нет, у него в квартире пять комнат, зарегистрированных пятеро, установлен электрокотёл, поэтому сумма должна быть больше.

Но данные по потребителям имеются у нас, а не у МРСК. Мы затребовали у сетевой организации обоснование и подтверждение расчетов. И хотя бремя доказывания в данном случае лежит на истце, до сих пор никаких доказательств от МРСК предоставлено не было. В связи с этим и возник спор.

Пока мы не видим решения этой ситуации без участия потребителей. Нам нужны дополнительные сведения от жителей, чтобы подтвердить объемы потребленной электроэнергии и решить эту проблему — в досудебном или уже в судебном порядке.

Владимир Баруздин:

- Приведу еще один наглядный пример — с учетом электроэнергии в бытовых хозпостройках. Это сараи, бани, гаражи, которые не находятся с жилым домом на одном участке, но принадлежат тому же абоненту и используются им по бытовому назначению. Сетевая организация «МРСК Центр и Приволжье», производя учет электроэнергии по таким помещениям, почему-то применяет здесь расчеты как для юридических лиц (они намного выше, чем для физических). Как будто в гараже — автосервис, в сарае — производство, а вместо обычной сельской бани — частная сауна. И то, что это не так, приходится доказывать в том числе и в судах. Позиция МРСК сводится к тому, что раз это помещение нежилое, то и потребление электроэнергии там не коммунально-бытовое. При этом доказательств этому у МРСК нет.

5. Что делать людям и куда обращаться?

По словам сотрудников АО «ТНС энерго Тула», главное сейчас — не впадать в панику. На этом этапе важно помочь гарантирующему поставщику подтвердить свои расчеты потребленной энергии и доказать, что задолженности нет и никогда не было.

- Нужны подтверждающие документы: о назначении земельного участка, о площади дома и количестве комнат в нем, о количестве зарегистрированных по адресу людей, — говорит Артем Зарва.

Это документы на землю, свидетельства о праве на дом, выписки из домовых книг — любые подтверждения параметров, используемых при применении расчетного норматива.

Специалисты советуют жителям написать заявления в АО «ТНС энерго Тула» и ПАО «МРСК Центр и Приволжье». В них важно изложить порядок потребления заявителем электроэнергии.

Укажите в заявлении, что не согласны с начисленным долгом, опишите параметры дома, количество проживающих, укажите, как производили оплату потребленной электроэнергии ранее. И приложите документы, подтверждающие ваши слова.

Документы можно принести в клиентские офисы в Ленинском поселке или в Туле (адреса есть на любой нашей квитанции за электроэнергию или на сайте tula.tns-e.ru и mrsk-cp.ru).

Нелишним будет предъявить копии этих документов и в саму сетевую организацию ПАО «МРСК Центр и Приволжье», приложив их к заявлению.

- Мы считаем, что действия нашего контрагента не соответствуют действующим нормам и хотим это доказать, — говорит Владимир Баруздин. — Мы привлекаем к решению проблемы административные и надзорные органы, и средства массовой информации. И хотелось бы, чтобы потребители также не оставались в стороне и сделали все, чтобы МРСК пошло на урегулирование сложившейся ситуации. Тем более что и мы сами, и потребители считают их необоснованными.

6. Платить или нет?

Пока, до решения спорной ситуации, жителям советуют не оплачивать указанную в квитанциях задолженность в случае, если они с ней не согласны.

7. А свет не отключат?

По словам сотрудников «ТНС энерго Тула», никаких санкций в виде приостановления электроснабжения не последует. По крайней мере, до решения суда.

справка Myslo