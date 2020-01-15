Группа мужчин ночью напала на двух туляков и ограбила их

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Подозреваемыми оказались представители цыганского этноса в возрасте от 18 до 23 лет. Они задержаны.

Тульские полицейские задержали подозреваемых в имущественных преступлениях. Сейчас им вменяют два случая грабежа. По предварительным данным, на проспекте Ленина в ночное время пятеро грабителей напали на 32-летнего мужчину, избили его и забрали 15 тысяч рублей. Затем в ту же ночь на ул. Оружейной четверо преступников аналогичным способом похитили сумку с имуществом у другого туляка.

– Полицейские проводили комплекс оперативных мероприятий, основываясь на сведениях, полученных от потерпевших, записях с камер видеонаблюдения, а также различных следах, обнаруженных на местах происшествий, – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Полицейские выяснили, что все предполагаемые злоумышленники – представители цыганского этноса. Подозреваемые, возраст которых от 18 до 23 лет, были доставлены для разбирательства. Они признались в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В полиции возбуждены уголовные дела по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Устанавливаются все обстоятельства происшествия.