Стартовало голосование за лучших тульских спортсменов 2019 года

Фото из архива Myslo.

Победителей и лауреатов наградят на торжественном мероприятии.

15 января на сайте Управления физической культуры и спорта администрации Тулы стартовало онлайн-голосование за лучших спортсменов 2019 года в 17 номинациях.

Проголосовать за своих фаворитов можно здесь.

Голосование завершится 25 января в 23.59. Конкурсная комиссия определит победителей и лауреатов в каждой номинации. Торжественная церемония итогов конкурса состоится 28 января в ГКЗ.