Фото из архива Myslo.
Стартовало голосование за лучших тульских спортсменов 2019 года
Победителей и лауреатов наградят на торжественном мероприятии.
15 января на сайте Управления физической культуры и спорта администрации Тулы стартовало онлайн-голосование за лучших спортсменов 2019 года в 17 номинациях.
Проголосовать за своих фаворитов можно здесь.
Голосование завершится 25 января в 23.59. Конкурсная комиссия определит победителей и лауреатов в каждой номинации. Торжественная церемония итогов конкурса состоится 28 января в ГКЗ.
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