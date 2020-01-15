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Стартовало голосование за лучших тульских спортсменов 2019 года
Фото из архива Myslo.

Стартовало голосование за лучших тульских спортсменов 2019 года

Победителей и лауреатов наградят на торжественном мероприятии.

15 января на сайте Управления физической культуры и спорта администрации Тулы стартовало онлайн-голосование за лучших спортсменов 2019 года в 17 номинациях.

Проголосовать за своих фаворитов можно здесь.

Голосование завершится 25 января в 23.59. Конкурсная комиссия определит победителей и лауреатов в каждой номинации. Торжественная церемония итогов конкурса состоится 28 января в ГКЗ.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 15:16 +1
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