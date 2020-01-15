Жители села в Хабаровске заподозрили студента из Тулы в мошенничестве

Фото: gubernia.com.

По словам людей, он и еще несколько его знакомых предлагали пенсионерам купить вольтметр за 28 тысяч рублей.

В селе Гаровка-2 Хабаровского района местные жители поймали группу молодых людей, которых считают мошенниками. Несколько студентов, среди которых был туляк, приходили к пенсионерам и, по их словам, представлялись работниками газовой службы. Они предлагали купить специальный прибор, который при скачке напряжения должен защитить бытовую технику от поломки.

«Сумма 28 тысяч за один аппаратик, — рассказала корреспонденту gubernia.com жительница Гаровки-2. — Я говорю: «У нас есть льготы. Муж у меня — инвалид, а у меня корочки ветерана труда. Наверное, нам тогда бесплатно поставят». А они говорят: «Нет, бесплатно не поставим, но на 50% скидку сделаем»».

В итоге пенсионерка заплатила «энергослужбе» 14 тысяч рублей наличными. Один из гостей выписал потерпевшей квитанцию, и молодые люди ушли. На документе есть оттиск, который при ближайшем рассмотрении оказался печатью фирмы «Городская газовая безопасность».

Женщина заподозрила неладное и попросила соседа помочь ей разобраться в ситуации. Попытки дозвониться по указанным в чеке телефонным номерам ничего не дали. Приборы, за которые старики выкладывали немалые деньги, оказались обычными вольтметрами.

В рознице цена на подобные аппараты редко превышает 3 тысячи рублей.

Сосед потерпевшей пенсионерки написал о случившемся в группу WhatsApp, в которой состоят жители Гаровки-2. Прочесав дворы и подъезды, сельчане поймали четверых парней и двух девушек. Подозреваемых удерживали до прибытия полиции, отобрав у них ключи от арендованной иномарки, документы и удостоверения. Оказалось, что это студенты из Тулы, Омска и других городов, приехавшие на заработки.

Молодые люди заявили, что никого не обманывали и денег не отбирали. Сделки были добровольными.

«Конечно, законной деятельностью данная организация занимается! Также предоставляются все документы. Людям разъясняется, что это не обязательно. Все это разъяснено в правовом порядке, то есть человек имеет полное право от этого отказаться. Никто никому ничего не навязывает», — сказал один из задержанных.