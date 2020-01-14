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В центре Тулы пробка из-за ДТП с маршруткой

В центре Тулы пробка из-за ДТП с маршруткой

Авария произошла вечером 14 января.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 14 января на повороте с ул. Советской на проспект Ленина в Туле столкнулись легковой автомобиль Opel и маршрутка. Из-за автоаварии осложнилась дорожная обстановка, которая и без того традиционно непроста в вечерний час пик.
 
На месте происшествия работают сотрудники ДПС. По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.
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В центре Тулы пробка из-за ДТП с маршруткой, Фото: 1
В центре Тулы пробка из-за ДТП с маршруткой, Фото: 2
В центре Тулы пробка из-за ДТП с маршруткой, Фото: 3
В центре Тулы пробка из-за ДТП с маршруткой, Фото: 4
В центре Тулы пробка из-за ДТП с маршруткой, Фото: 5
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:42 +2
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