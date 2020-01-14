В центре Тулы пробка из-за ДТП с маршруткой
Авария произошла вечером 14 января.
Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 14 января на повороте с ул. Советской на проспект Ленина в Туле столкнулись легковой автомобиль Opel и маршрутка. Из-за автоаварии осложнилась дорожная обстановка, которая и без того традиционно непроста в вечерний час пик.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС. По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не пострадал.
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