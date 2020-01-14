В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 14 января в доме №8-а по ул. Маршала Жукова в Туле загорелась квартира. Пожарных вызвали соседи, которые заметили дым.

Для того чтобы проникнуть в жилище, огнеборцам пришлось выламывать входную дверь. На ликвидацию открытого горения ушло всего несколько минут, но к этому времени огонь уже уничтожил значительную часть имущества. Людей в квартире не было, поэтому обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов. Причину возгорания предстоит установить специалистам. По одной из версий, источник огня находился в зале недалеко от дивана.