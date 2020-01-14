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В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира

В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира

Пожар произошел днем 14 января.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 14 января в доме №8-а по ул. Маршала Жукова в Туле загорелась квартира. Пожарных вызвали соседи, которые заметили дым.
 
Для того чтобы проникнуть в жилище, огнеборцам пришлось выламывать входную дверь. На ликвидацию открытого горения ушло всего несколько минут, но к этому времени огонь уже уничтожил значительную часть имущества. Людей в квартире не было, поэтому обошлось без пострадавших.
 
На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов. Причину возгорания предстоит установить специалистам. По одной из версий, источник огня находился в зале недалеко от дивана.
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В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 1
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 2
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 3
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 4
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 5
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 6
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 7
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 8
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 9
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 10
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 11
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 12
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 13
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 14
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 15
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 16
В пятиэтажке на ул. Маршала Жукова в Туле сгорела квартира, Фото: 17
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:35 +5
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