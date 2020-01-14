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Туляки Анатолий и Лидия Пасхины отметили 50-летие совместной жизни
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляки Анатолий и Лидия Пасхины отметили 50-летие совместной жизни

Торжественное поздравление юбиляров состоялось в городском ЗАГСе Тулы.

В тульском Дворце бракосочетания сотрудники отдела ЗАГС поздравили с 50-летним юбилеем супружеской жизни Анатолия Ивановича и Лидию Александровну Пасхиных.

Они познакомились в 1967 году, в новогоднюю ночь – Анатолий пригласил Лидию на танец, а после праздника проводил до дома. С тех пор они не расставались.

Юбиляры оставили свои подписи в «Почетном акте», обменялись обручальными кольцами и станцевали вальс. Сотрудники ЗАГС вручили им Благодарственное письмо и подарок от главы региона Алексея Дюмина.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:40 +3
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