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Взрыв на ул. Болдина в Туле: причиной конфликта могла стать ревность
Фото из архива MySlo

Взрыв на ул. Болдина в Туле: причиной конфликта могла стать ревность

По предварительным данным, злоумышленник пытался таким образом устранить соперника.

В Туле задержан организатор взрыва на ул. Болдина. Установить его личность удалось благодаря слаженной работе следователей и оперативников уголовного розыска. Напомним, утром 27 ноября напротив дома 106-а на улице Болдина произошел взрыв.

Двое мужчин достали что-то из пакета, который лежал возле припаркованного во дворе отечественного автомобиля ВАЗ-2104, после чего произошёл взрыв. Пострадал владелец автомобиля, он получил неопасные травмы и в тот же день был отпущен из больницы.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», а также «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Как стало известно Myslo, организатора взрыва задержали около двух недель назад, он находится в СИЗО. Злоумышленник знаком со своей жертвой. Правоохранители не исключают, что причиной покушения стала ревность и конфликт из-за жены пострадавшего.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:49 +3
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