Погода в Туле 15 января: ветрено, скользко и до +3 градусов

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачная погода, преимущественно без осадков (менее 1 мм за сутки).

На дорогах местами гололедица. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днём – до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -5 до нуля, днём – от -2 до +3. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.