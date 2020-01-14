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Погода в Туле 15 января: ветрено, скользко и до +3 градусов

Погода в Туле 15 января: ветрено, скользко и до +3 градусов

Синоптики прогнозируют облачность, преимущественно без осадков.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачная погода, преимущественно без осадков (менее 1 мм за сутки).

На дорогах местами гололедица. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днём – до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -5 до нуля, днём – от -2 до +3. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +2
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