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Тульские рукопашники привезли из Курска 23 медали
Фото предоставлено участниками соревнований

Тульские рукопашники привезли из Курска 23 медали

Во всероссийских соревнованиях приняли участие около 400 спортсменов.

С 10 по 13 января в Курске проходили Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Вершина». В них приняли участи около 400 бойцов из 23 регионов страны. Тульскую область представляла команда спортсменов региональной федерации рукопашного боя. В её состав вошли воспитанники  спортшкол «Металлург», «Триумф», «Олимпик», а также курсанты Тульского суворовского военного училища и белевского клуба «Патриот».

По итогам соревнований тульские спортсмены завоевали 11 золотых, 8 серебряные и 5 бронзовых медалей и заняли третье место в командном зачёте, уступив хозяевам турнира и команде Московской области. Победителями и призерами стали:

  • в возрастной группе 12-13 лет: 1 место – Егор Фадеев, Геннадий Седачёв, Иван Сушилин, Алина Нефёдова, Елизавета Малыхина. 2 место заняли Руслан Кайтазов, Александр Алёшин, Игорь Чеканихин. Бронза досталась Андрею Шагунову и Якову Дзюбе.
  • в возрастной группе 14-15 лет золото завоевали Кирилл Дагаев, Даниил Доволов и Алеся Фадеева. Серебряные медали из Курска увезли Юрий Тоноян и Лада Пенкина, а бронзовые – Владимир Шарапов и Алина Сигина.
  • в возрастной группе 16-17 лет лучшими стали Никита Архипов, Егор Павловский, Максим Щепелев. Вторые места заняли Магомед Багомедов и Роман Савыкин. Бронзовую медаль завоевал Ярослав Улитин.
  • в возрастной группе 18-21 год серебро досталось Суджату Мамедову.

Спортсмены, завоевавшие первые и вторые места примут участие в Первенствах России по рукопашному бою. Специальными призом «За лучшую технику» в Курске был отмечен воспитанник тульской СШ «Металлург» Никита Архипов. Приз «За волю к победе» получил представитель спортшколы «Триумф» Олимбой Назиров.

Готовились спортсмены к соревнованиям под руководством Дмитрия Дагаева, Джавида Ахадова, Александра Мешконогих, Андрея Гарбуза, Инны Ждановой, Анатолия Пашкина, Артура Вартеваняна, Рабазана Магомедова, Олега Колодкина и Александра Кадникова.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:27 +2
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