Пропавший без вести туляк сделал своего ребёнка пенсионером

Сотрудники УФССП России по Тульской области помогли признать должника-алиментщика безвестно отсутствующим. Как уточняет пресс-служба ведомства, мужчина долгое время не выплачивал деньги на содержание сына, не общался с ребёнком и скрывался от судебных приставов.

Было вынесено постановление об объявлении нерадивого отца в исполнительный розыск. Приставы проверили все возможные адреса проживания должника, как в Тульской области, так и за её пределами, места работы, однако результатов не добились.

После этого, по рекомендации сотрудников УФССП, мать ребёнка обратилась в суд с просьбой признать отца безвестно отсутствующим. После вступления судебного решения в законную силу мальчик будет получать страховую пенсию по случаю потери кормильца.