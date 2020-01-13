новости
новости
Регистрация
Пропавший без вести туляк сделал своего ребёнка пенсионером

Пропавший без вести туляк сделал своего ребёнка пенсионером

Судебные приставы помогли маме мальчика признать отца безвестно отсутствующим.

Сотрудники УФССП России по Тульской области помогли признать должника-алиментщика безвестно отсутствующим. Как уточняет пресс-служба ведомства, мужчина долгое время не выплачивал деньги на содержание сына, не общался с ребёнком и скрывался от судебных приставов.

Было вынесено постановление об объявлении нерадивого отца в исполнительный розыск. Приставы проверили все возможные адреса проживания должника, как в Тульской области, так и за её пределами, места работы, однако результатов не добились.

После этого, по рекомендации сотрудников УФССП, мать ребёнка обратилась в суд с просьбой признать отца безвестно отсутствующим. После вступления судебного решения в законную силу мальчик будет получать страховую пенсию по случаю потери кормильца.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:42 +8
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставыпенсия по потере кормильца
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В МФЦ Тульской области пройдут потребительские консультации
В МФЦ Тульской области пройдут потребительские консультации
Алексей Дюмин: В Год здоровья никакого формального подхода быть не должно! Наша цель – не рейтинги и KPI, а реальная помощь
Алексей Дюмин: В Год здоровья никакого формального подхода быть не должно! Наша цель – не рейтинги и KPI, а реальная помощь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.