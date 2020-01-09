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В Тульской области действует желтый уровень погодной опасности
Изображение wyncel с сайта Pixabay.

В Тульской области действует желтый уровень погодной опасности

Синоптики предупреждают о гололеде и налипании мокрого снега.

По данным Гидрометцентра России, до позднего вечера 9 января на территории Тульской области будет действовать желтый уровень погодной опасности.
 
«Гололедно-изморозевое отложение. Период предупреждения до 00 ч. 10 января. Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица», — гласят данные, опубликованные на прогностической карте предупреждений для ЦФО.
 
Напомним, по информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в четверг на территории региона ожидается облачная погода, со снегом и дождем. Местами метель и гололед.
 
На дорогах гололедица, возможны снежные заносы. Ветер западный, до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью — от -1 до -6, днем — до -4 градусов. Атмосферное давление — 745−750 мм рт. ст.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:41 +3
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