Тульские улицы от снега убирают 89 единиц техники

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Днем 9 января тульские дороги от снега будут убирать 89 единиц техники.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, уборка также проводилась в ночь на 9 января. Улицы города убирали 88 единиц техники. При обработке дорог и тротуаров было израсходовано около 41 тонны реагента и песко-соляной смеси.

Ночью на вывозе снега были задействованы семь погрузчиков, семь КамАЗов, 21 рабочий.