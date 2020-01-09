Фото из архива Myslo.
Тульские улицы от снега убирают 89 единиц техники
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Днем 9 января тульские дороги от снега будут убирать 89 единиц техники.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, уборка также проводилась в ночь на 9 января. Улицы города убирали 88 единиц техники. При обработке дорог и тротуаров было израсходовано около 41 тонны реагента и песко-соляной смеси.
Ночью на вывозе снега были задействованы семь погрузчиков, семь КамАЗов, 21 рабочий.
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