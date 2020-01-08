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Погода в Туле 9 января: метель, ветер и до -4 градусов

Погода в Туле 9 января: метель, ветер и до -4 градусов

Синоптики обещают облачность и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно. Ожидается снег с дождем (до 7 мм за сутки), местами метель и гололед.

На дорогах гололедица, возможны снежные заносы. Ветер западный, до 12 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -1 до -6, днём – до -4 градусов. Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст. 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +3
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