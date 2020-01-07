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В Успенском соборе Тулы прошла Рождественская служба: фоторепортаж

В Успенском соборе Тулы прошла Рождественская служба: фоторепортаж

В ночь на 7 января во всех храмах, церквях и приходах Тульской области прошли праздничные богослужения.

По традиции, службы во всех православных храмах начинаются в полночь. Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Тулы совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

В храме собрались сотни туляков. Посетили службу и представители правительства региона — зампред правительства Ольга Гремякова и министр культуры региона Татьяна Рыбкина.

 

 

Галерея
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 1
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 2
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 3
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 4
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 5
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 6
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 7
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 8
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 9
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 10
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 11
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 12
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 13
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 14
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 15
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 16
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 17
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 18
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 19
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 20
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 21
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 22
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 23
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 24
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 25
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 26
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 27
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 28
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 29
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 30
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 31
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 32
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 33
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 34
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 35
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 36
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 37
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 38
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 39
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 40
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 41
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 42
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 43
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 44
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 45
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 46
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 47
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 48
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 49
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 50
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 51
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 52
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 53
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 54
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 55
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 56
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 57
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 58
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 59
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 60
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 61
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 62
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 63
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 64
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 65
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 66
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 67
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 68
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 69
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 70
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 71
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 72
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 73
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 74
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 75
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 76
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 77
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 78
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 79
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 80
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 81
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 82
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 83
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 84
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 85
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 86
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 87
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 88
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 89
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 90
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 91
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 92
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 93
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 94
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 95
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 96
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 97
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 98
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 99
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 100
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 101
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 102
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 103
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 104
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 105
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 106
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 107
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 108
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 109
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 110
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 111
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 112
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 113
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 114
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 115
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 116
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 117
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 118
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 119
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 120
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 121
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 122
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 123
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 124
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 125
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 126
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 127
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 128
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 129
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 130
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 131
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 132
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 133
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 134
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 135
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 136
Рождественское богослужение в Успенском соборе (2020), Фото: 137
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:53 +6
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