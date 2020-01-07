В Успенском соборе Тулы прошла Рождественская служба: фоторепортаж

В ночь на 7 января во всех храмах, церквях и приходах Тульской области прошли праздничные богослужения.

По традиции, службы во всех православных храмах начинаются в полночь. Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Тулы совершил митрополит Тульский и Ефремовский Алексий.

В храме собрались сотни туляков. Посетили службу и представители правительства региона — зампред правительства Ольга Гремякова и министр культуры региона Татьяна Рыбкина.