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Афиша на 7 января: закрытие ёлки, концерт и фейерверк
Фото из архива Myslo.

Афиша на 7 января: закрытие ёлки, концерт и фейерверк

Расписание праздничных мероприятий на сегодня.

В Тульском кремле в 17.00 состоится торжественная церемония закрытия Гостиной Деда Мороза.
 

12.00−20.00 — на Казанской набережной завершается «Северная сказка»: катание в упряжках с оленями и хаски, предсказание шамана, северная кухня, фаер-шоу и пр.

14.00−15.00 Новогодний перепляс (ул. Металлистов).

15.00 Интерактивная площадка «В гостях у Олафа» — ЦПКиО / фонтанная площадь

16.00 Представление «Новогодний переполох» (0+) с Дедом Морозом и Снегурочкой. Likerka Loft (Тула, пр. Ленина, 85).

16.00 «Новогодние кулинарные традиции» (5+). «Куликово поле» в Моховом. Цена: 350 руб. Запись +7 (905) 116-31-49.

16.00 Новогоднее представление «Новогодний переполох» (0+) вместе с
интерактивной программой с Дедом Морозом и Снегурочкой. Во дворе Likerka Loft (Тула, пр. Ленина, д. 85)

18.00−21.00 Закрытие новогодней ёлки: концерт, интермедия-сказка. Итоги фестиваля «Мир. Дружба. Елки»: концерт, фейерверк. (Тула, пл. Ленина, ул. Металлистов, Казанская набережная). Также сегодня подведут итоги смотра-конкурса креативных ёлок на улице Металлистов.

18.00−20.00 Интерактивный спектакль «Ночь перед Рождеством». «Искра» (Тула, ул. Советская, 11).

19.00−19.30 Шоу «Театр света» (ул. Металлистов).

19.00 Рождественский концерт: Ronen Cliff. «Типография» (Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а) Цена: 300−400 руб.

20.00−21.30 концерт Diana Mess. «Искра» (Тула, ул. Советская, 11).

кинопоказ в «октаве»

В Большом зале кластера «Октава» покажут фильмы. Вход на кинопоказ свободный. Регистрация не требуется.

  • «А если это любовь?», реж. Юлий Райзман, 1961. Начало в 17:00
  • «Поезд идет на восток», реж. Юлий Райзман, 1947. Начало в 19:00.

Прямо на Рождество известный телеканал Cartoon Network покажет в Большом зале кластера «Октава» свои рождественские хиты для детей от шести лет их родителей. Гости увидят эпизоды из «Гамболы», «Всей правды о медведях», «Времени приключений» и других сериалов телеканала, которые связаны с зимними праздниками.

Кроме всего прочего, на мероприятии организаторы разыграют несколько небольших, но забавных призов для самых страстных любителей мультфильмов. Также состоится обсуждение увиденного с представителями известного телеканала. Cartoon network представит Маша Казарез (Cartoon network Russia) и киновед Ксения Гапченко.

Показ пройдет 7 декабря, начало в 15.00. Вход свободный, по предварительной регистрации по ссылке.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:08 +2
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