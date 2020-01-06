За новогодние праздники простудились 2,5 тыс. туляков

Медики отметили снижение случаев ОРВИ в два раза в сравнении с предыдущей неделей.

В период новогодних праздников Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает осуществлять мониторинг за заболеваемостью гриппом и ОРВИ.

По итогам праздничной недели (с 30 декабря по 5 января) в области зарегистрировано 2595 случаев ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 43% и ниже заболеваемости предыдущей недели на 43%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже порога.

По результатам лабораторного мониторинга в основном циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.