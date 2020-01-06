Рождественская ночь в Туле: как к ней подготовиться и работа общественного транспорта

В ночь с 6 на 7 января митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершит Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Тулы.

Сотрудники Управления МЧС по Тульской области предварительно провели комплекс надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в храмах и церквях. Обследовано 153 объектов, в которых будут идти Рождественские богослужения.

Транспорт

Чтобы после службы в храмах верующие могли уехать домой, в Рождественский сочельник в Туле будет продлена работа трех маршрутов трамваев. Они будут ходить по городу чуть дольше, чем до часа ночи.

№

маршрута Схема

движения Кол-во

единиц Время

работы 7 Ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул.Кутузова – ул.Кирова – ул. Щегловская засека 3





2 5:27 – 23:49



5:31 – 1:11 9 Ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Пролетарский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна 6 2 5:54 – 23:06 5:24 – 1:23 12 Пр. Ленина – ул. Станиславского – ул. Н.Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева –ул. Кауля – ул. Оборонная – ул.Советская – Зареченский мост – ул. Октябрьская – ул.М.Горького 7 2 5:27 – 23:47 5:39 – 1:31

Плата за проезд – в соответствии с утвержденным тарифом: 20 рублей за наличный расчет, 15 рублей – безналичный, с возможностью льготной оплаты проезда для соответствующей категории граждан.

Готовимся к Рождественскому сочельнику

Начать есть верующие могут с появлением первой звезды на небе. Традиционно, первое блюдо в этот день – сочиво (отсюда и название ночи «сочельник») – вареной пшеницы или риса с медом. Ее же многие называют кутьей. Запивать положено взваром из чернослива, груши и других сухофруктов.

Если вы хотите причаститься в ночь с 6 на 7 января, то после 18.00, то есть примерно за шесть часов до причастия, нужно снова воздержаться от приема пищи. Также в Рождественский сочельник принято исповедоваться, чтобы чистыми и обновленными встретить Родившегося Христа.

Праздничное же застолье возможно 7 января после окончания ночной литургией – Всенощного бдения.

Что касается подарков, то по традиции их всегда готовили заранее. Причем не только друзьям и близким, но и малоимущим: деньги, вещи, продукты. Именно благотворительность была самой главной частью этого праздника – «да не оскудевает рука дающего».