Рождественская ночь в Туле: как к ней подготовиться и работа общественного транспорта
Праздничные богослужения пройдут во многих храмах города и области.
В ночь с 6 на 7 января митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершит Божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе Тулы.
Сотрудники Управления МЧС по Тульской области предварительно провели комплекс надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в храмах и церквях. Обследовано 153 объектов, в которых будут идти Рождественские богослужения.
Чтобы после службы в храмах верующие могли уехать домой, в Рождественский сочельник в Туле будет продлена работа трех маршрутов трамваев. Они будут ходить по городу чуть дольше, чем до часа ночи.
|
№
|
Схема
движения
|
Кол-во
единиц
|
Время
работы
|
7
|
Ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул.Кутузова – ул.Кирова – ул. Щегловская засека
|
3
2
|
5:27 – 23:49
5:31 – 1:11
|9
|
Ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Пролетарский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна
|
6
2
|
5:54 – 23:06
5:24 – 1:23
|12
|
Пр. Ленина – ул. Станиславского – ул. Н.Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева –ул. Кауля – ул. Оборонная – ул.Советская – Зареченский мост – ул. Октябрьская – ул.М.Горького
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7
2
|
5:27 – 23:47
5:39 – 1:31
Плата за проезд – в соответствии с утвержденным тарифом: 20 рублей за наличный расчет, 15 рублей – безналичный, с возможностью льготной оплаты проезда для соответствующей категории граждан.
Начать есть верующие могут с появлением первой звезды на небе. Традиционно, первое блюдо в этот день – сочиво (отсюда и название ночи «сочельник») – вареной пшеницы или риса с медом. Ее же многие называют кутьей. Запивать положено взваром из чернослива, груши и других сухофруктов.
Если вы хотите причаститься в ночь с 6 на 7 января, то после 18.00, то есть примерно за шесть часов до причастия, нужно снова воздержаться от приема пищи. Также в Рождественский сочельник принято исповедоваться, чтобы чистыми и обновленными встретить Родившегося Христа.
Праздничное же застолье возможно 7 января после окончания ночной литургией – Всенощного бдения.
Что касается подарков, то по традиции их всегда готовили заранее. Причем не только друзьям и близким, но и малоимущим: деньги, вещи, продукты. Именно благотворительность была самой главной частью этого праздника – «да не оскудевает рука дающего».