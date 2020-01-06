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Из-за ДТП в Туле частично парализовано движение троллейбусов
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые установят все обстоятельства ДТП.
На пересечении улиц Болдина и ул. Зои Космодемьянской в Туле столкнулись «Рено» и ВАЗ. ДТП не серьезное, как отмечают очевидцы, пострадавших нет.
Однако в результате аварии парализовано движение троллейбусов в обе стороны. Движение транспорта также несколько затруднено.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые установят все обстоятельства ДТП.
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