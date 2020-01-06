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Из-за ДТП в Туле частично парализовано движение троллейбусов
Автор фото: читатель Myslo Elle25.

Из-за ДТП в Туле частично парализовано движение троллейбусов

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые установят все обстоятельства ДТП.

На пересечении улиц Болдина и ул. Зои Космодемьянской в Туле столкнулись «Рено» и ВАЗ. ДТП не серьезное, как отмечают очевидцы, пострадавших нет. 

Однако в результате аварии парализовано движение троллейбусов в обе стороны. Движение транспорта также несколько затруднено.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые установят все обстоятельства ДТП. 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:46 +2
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