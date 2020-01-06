Из-за ДТП в Туле частично парализовано движение троллейбусов

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Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые установят все обстоятельства ДТП.

На пересечении улиц Болдина и ул. Зои Космодемьянской в Туле столкнулись «Рено» и ВАЗ. ДТП не серьезное, как отмечают очевидцы, пострадавших нет.

Однако в результате аварии парализовано движение троллейбусов в обе стороны. Движение транспорта также несколько затруднено.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые установят все обстоятельства ДТП.