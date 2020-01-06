В Туле в совхозе Новомедвенский из-за аварии нет воды в 70 частных домах
Уже ведется устранение аварии. Начата раздача питьевой воды.
Течь в грунте в совхозе выявили 5 декабря. Аварийная бригада подрядной организации накануне заменила участок трубы диаметром 100 мм. При заполнении системы был обнаружен ещё один участок, требующий ремонта.
Работы продолжаются. Завершить их планируют к 16.00.
Жителей в течение всего времени восстановительных работ обеспечивают питьевой водой.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, водоснабжение нарушено примерно в 70 частных домовладениях.
Ход работ контролирует глава администрации города Дмитрий Миляев.
Другие статьи по темам
Событие
Место