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В Туле в совхозе Новомедвенский из-за аварии нет воды в 70 частных домах

В Туле в совхозе Новомедвенский из-за аварии нет воды в 70 частных домах

Уже ведется устранение аварии. Начата раздача питьевой воды.

Течь в грунте в совхозе выявили 5 декабря. Аварийная бригада подрядной организации накануне заменила участок трубы диаметром 100 мм. При заполнении системы был обнаружен ещё один участок, требующий ремонта.

Работы продолжаются. Завершить их планируют к 16.00.

Жителей  в течение всего времени восстановительных работ обеспечивают  питьевой водой.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, водоснабжение нарушено примерно в 70 частных домовладениях. 

Ход работ контролирует глава администрации города Дмитрий Миляев.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:29 +2
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