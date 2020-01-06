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Житель Ефремова стащил из магазина три бутылки дорогого виски

Житель Ефремова стащил из магазина три бутылки дорогого виски

Оперативники задержали воришку и теперь проверяют его на причастность к другим подобным противоправным деяниям.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Ефремовский» с заявлением обратилась сотрудница сетевого супермаркета, расположенного по улице Тульское шоссе.

Женщина сообщила, что ещё 7 декабря прошлого года из торгового зала были похищены 3 бутылки виски. Общий ущерб составил более 13 тысяч рублей.

Сотрудники полиции при просмотре записи с установленных внутри магазина камер видеонаблюдения выяснили личность предполагаемого преступника. Им оказался 23-летний мужчина.

В настоящее время оперативники проводят мероприятия по установлению обстоятельств совершённого молодым человеком хищения, а также проверяют его на причастность к другим подобным противоправным деяниям, сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:35 +4
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