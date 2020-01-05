В Туле проходит «Северное шоу». Большой фоторепортаж

Туляки и гости города получили возможность познакомиться с культурой народов Севера. Артисты в национальных костюмах представляют традиционные танцы и песни под аккомпанемент народных музыкальных инструментов. Проводят мастер-классы по ремеслам и изготовлению северных амулетов.

Весь день на площадке работает северная кухня, все желающие могут осмотреть ярангу - традиционное жилище северных оленеводов, покататься на северных оленях и хаски, посетить фотовыставку и ярмарку сувениров.

А вечером - огненно-пиротехническое шоу шаманов «Северное сияние».