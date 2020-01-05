Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы

А мы специально для вас составили хит-парад продуктов, которые могут нанести непоправимый вред вашему организму.

Коллеги из РИА-Новости выяснили у специалистов, сколько колбасы можно съесть, не опасаясь за здоровье.

Главный внештатный специалист диетолог Минздрава России Виктор Тутельян:

Виктор Тутельян Все можно есть, но в умеренном количестве. Если вы берете два тоненьких кусочка жирной, но очень вкусной сырокопченой колбасы, можно, а если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя… Надо брать и есть такое количество, которое будет нам полезно, а не опасно. Не надо считать каждую калорию. Тот, кто это делает, больной человек, он опасен для семьи и общества. Но человек должен понимать, что если сегодня он переел, то завтра — разгрузочный день.



Вместе с заведующей гастроэнтерологическим отделением Тульской областной клинической больницы Юлией Трошкиной мы составили хит-парад «вредных» продуктов, которые могут нанести непоправимый вред вашему организму и даже спровоцировать тяжелые заболевания внутренних органов. В рационе человека, ведущего здоровый образ жизни, их быть не должно.