Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
А мы специально для вас составили хит-парад продуктов, которые могут нанести непоправимый вред вашему организму.
Коллеги из РИА-Новости выяснили у специалистов, сколько колбасы можно съесть, не опасаясь за здоровье.
Главный внештатный специалист диетолог Минздрава России Виктор Тутельян:
Виктор Тутельян
Все можно есть, но в умеренном количестве. Если вы берете два тоненьких кусочка жирной, но очень вкусной сырокопченой колбасы, можно, а если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя… Надо брать и есть такое количество, которое будет нам полезно, а не опасно. Не надо считать каждую калорию. Тот, кто это делает, больной человек, он опасен для семьи и общества. Но человек должен понимать, что если сегодня он переел, то завтра — разгрузочный день.
Вместе с заведующей гастроэнтерологическим отделением Тульской областной клинической больницы Юлией Трошкиной мы составили хит-парад «вредных» продуктов, которые могут нанести непоправимый вред вашему организму и даже спровоцировать тяжелые заболевания внутренних органов. В рационе человека, ведущего здоровый образ жизни, их быть не должно.
- Пиво. Дает большую нагрузку на печень, нагрузку и токсический эффект на головной мозг.
- Полуфабрикаты. Отследить сырье, из которых они изготовлены, практически невозможно.
- Колбасы, сосиски, сардельки. В их состав часто входит соя, которая может быть модифицирована на генном уровне и опасна для человека. К тому же, эти продукты имеют в своем составе «скрытые» жиры, благодаря которым мы и набираем вес.
- Продукты быстрого приготовления (вермишель, картошка, супы из пакетиков). Здесь содержатся стабилизаторы и ароматизаторы, которые часто провоцируют аллергические реакции. Они содержат вещества, которые при длительном употреблении этих продуктов способствуют повышению артериального давления.
- Еда из «фаст-фудов»: гамбургеры, пицца, картофель-фри и т. д. При приготовлении этих продуктов используется большое количество животных и растительных жиров. В итоге насыщение минимальное, а калорийность съеденного обеда очень высока. К тому же, запитая холодной водой или колой, «быстрая» еда провоцирует заболевания желудочно-кишечного тракта (панкреатит, холецистит, гастрит), особенно у школьников и студентов.
- Сладкие газированные напитки. Это неконтролируемое употребление сахара, плюс красители/ароматизаторы/стабилизаторы, вызывающие аллергические реакции. Некоторые напитки в своем составе содержат вещества, которые формируют своего рода зависимость от этих продуктов.
- Спиртные напитки. Разрушают все системы в организме человека, особенно негативно отражаются на системе пищеварения (панкреатит, язва, цирроз печени) и головном мозге (инсульт).
- Кондитерские изделия, шоколад, кофе. Могут вызывать сильные аллергические реакции, отрыжку, изжогу.
- Соусы, кетчуп, майонез. Это продукты, стимулирующие аппетит и прикрывающие вкус блюд. Недаром говорят, что с майонезом можно съесть и резиновые галоши.