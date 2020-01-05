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Оперативниками уголовного розыска за незаконный оборот оружия задержан 40-летний мужчина

Оперативниками уголовного розыска за незаконный оборот оружия задержан 40-летний мужчина

Информацию, что житель Привокзального округа Тулы может быть причастен к незаконному обороту оружия, оперативники получили в конце 2019 года.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий данные сведения подтвердились. 5 января 2020 года мужчина был задержан. Во время осмотра его квартиры многоэтажного дома по улице Макаренко были обнаружены и изъяты предметы, похожие на пистолет ТТ с глушителем и пистолет ПМ, который находился в разобранном виде. Также оперативники обнаружили 18 патронов калибра 9 мм.

 


В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства преступной деятельности мужчины, а также мотивы совершённого им противоправного деяния. Изъятые предметы направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр.

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