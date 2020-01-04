Фото из архива Myslo.
Афиша праздников на 4 января: «Театр света», «Латино пати» и концерт Губернаторского духового оркестра
Не пропустите эти мероприятия!
Рассказываем, куда сходить, что посмотреть 4 января в Туле:
- 12.00 — 20.00 — новогодний гастрофестиваль «С пылу, с жару!» на Казанской набережной. На нем представлены изюминки русской кухни — чай из огромного самовара, блюда с «Тульского гриля», самая большая в мире «Жаровая машина», русская блинница, блюда из русской печи, новогодний напиток из «Котла Дружбы», а также огромный выбор выпечки и кондитерских изделий.
- в 12.00 и 19.00 — путешествие в Рождественскую сказку, площадь Ленина. Туляков и гостей города ждут интерактивно-развлекательные, концертные программы, зимний кинотеатр.
- 14.00−15.00 — «Латино пати» (ул. Металлистов).
- 15.00−17.00 - Интерактивная развлекательная игровая программа. Казанская набережная.
- 15.00 — Интерактивная площадка «В гостях у Олафа» ЦПКиО / фонтанная площадь
- 15.00 — Мастер-класс «Загадочные существа» по мотивам серии книг о «Гарри Поттере». Музейный зал Творческого индустриального кластера «Октава». (Тула, ул. Каминского, д. 24) Предварительная регистрация по ссылке.
- 18.00 - Концерт Губернаторского духового оркестра. Тульский кремль.
- 19.00−20.00 — В гостях помощник Санта-Клауса — Олень. «Искра» (Тула, ул. Советская, 11).
- 19.00−19.30 — Шоу «Театр света» (ул. Металлистов).
- 20.00−21.30 — Кавер-бэнд Killaz Time. «Искра» (Тула, ул. Советская, 11).
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