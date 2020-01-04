Афиша праздников на 4 января: «Театр света», «Латино пати» и концерт Губернаторского духового оркестра

Фото из архива Myslo.

Не пропустите эти мероприятия!

Рассказываем, куда сходить, что посмотреть 4 января в Туле:

31 декабря, в 18:30,

31 декабря, в 18:30, 45 4896 3

31 декабря, в 19:23,

31 декабря, в 19:23, 7 3441 5

1 января, в 15:02,

1 января, в 15:02, 201 7485 7

вчера, в 12:02,

вчера, в 12:02, 77 3592 -1

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