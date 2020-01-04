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В Туле в ДТП напротив здания УМВД пострадал один человек

В Туле в ДТП напротив здания УМВД пострадал один человек

На момент публикации новости на месте происшествия наблюдается незначительное затруднение движения.

Утром 4 января в Туле напротив здания УМВД России по Тульской области столкнулись Kia Sportage и ВАЗ-2115.
 
По предварительной информации, иномарка следовала в направлении от центра города, а отечественная легковушка двигалась со стороны ул. 9 Мая. Столкновение произошло в тот момент, когда Kia Sportage  на перекрестке разворачивался в противоположную сторону.
 
В результате ДТП доставлен в больницу водитель ВАЗ-2115. Из-за автоаварии наблюдается незначительное затруднение движения.
 
Обстоятельства происшествия выясняются.
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ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 1
ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 2
ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 3
ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 4
ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 5
ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 6
ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 7
ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 8
ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 9
ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 10
ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 11
ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 12
ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 13
ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 14
ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 15
ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 16
ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 17
ДТП в Туле напротив здания УМВД, Фото: 18
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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