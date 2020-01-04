В Туле в ДТП напротив здания УМВД пострадал один человек
На момент публикации новости на месте происшествия наблюдается незначительное затруднение движения.
Утром 4 января в Туле напротив здания УМВД России по Тульской области столкнулись Kia Sportage и ВАЗ-2115.
По предварительной информации, иномарка следовала в направлении от центра города, а отечественная легковушка двигалась со стороны ул. 9 Мая. Столкновение произошло в тот момент, когда Kia Sportage на перекрестке разворачивался в противоположную сторону.
В результате ДТП доставлен в больницу водитель ВАЗ-2115. Из-за автоаварии наблюдается незначительное затруднение движения.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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