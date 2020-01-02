Туляк с ножовкой напал на посетителя кафе

На пульт централизованной охраны поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта. На место происшествия в одно из кафе Тулы незамедлительно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области.

Оказалось, что причиной для вызова стражей порядка стал мужчина, который забежал в кафе и напал на посетителя, нанеся ему удар ножовкой.

Пострадавшему мужчине на месте была оказана помощь, после чего его передали прибывшей бригаде медиков. Стражи порядка задержали нападавшего 34-х летнего мужчину, который пытался укрыться в помещении кафе, и передали следственно-оперативной группе, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.