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Туляк с ножовкой напал на посетителя кафе

Туляк с ножовкой напал на посетителя кафе

Пострадавшему вовремя оказали первую помощь.

На пульт централизованной охраны поступил сигнал «Тревога» с охраняемого объекта. На место происшествия в одно из кафе Тулы незамедлительно прибыл экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тульской области.

Оказалось, что причиной для вызова стражей порядка стал мужчина, который забежал в кафе и напал на посетителя, нанеся ему удар ножовкой.

Пострадавшему мужчине на месте была оказана помощь, после чего его передали прибывшей бригаде медиков. Стражи порядка задержали нападавшего 34-х летнего мужчину, который пытался укрыться в помещении кафе, и передали следственно-оперативной группе, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:02 +3
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