Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Губернатор сходил в кафе, а также пообщался с туляками и гостями города.

В новогоднюю ночь на площади Ленина в Туле была организована большая праздничная программа. Здесь работали работали аттракционы, интерактивные зоны и кафе. Одно из них посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также пообщался с жителями и гостями города.



После того, как на большом экране сцены показали трансляцию новогоднего обращения Президента Владимира Путина и салют ознаменовал начало Нового, 2020 года, глава региона поздравил собравшихся с наступившим Новым годом.

«Мы проводили 2019 год. Поблагодарили его за всё хорошее, что в нём было. И вместе встретили Новый год. Это уже стало нашей тульской традицией. Желаю вам и вашим близким здоровья, добра и благополучия! Счастливого Нового года! С праздником! Только Тула, только победа!!!», — цитирует Алексея Дюмина пресс-служба регионального правительства.

Праздник продолжился меппинг-шоу и выступлением группы «Банд'Эрос». В новогоднюю ночь все развлекательные площадки работали до 3 часов ночи, а Губернский каток — до 3.30.