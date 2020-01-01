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Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы

Губернатор сходил в кафе, а также пообщался с туляками и гостями города.

В новогоднюю ночь на площади Ленина в Туле была организована большая праздничная программа. Здесь работали работали аттракционы, интерактивные зоны и кафе. Одно из них посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также пообщался с жителями и гостями города.

После того, как на большом экране сцены показали трансляцию новогоднего обращения Президента Владимира Путина и салют ознаменовал начало Нового, 2020 года, глава региона поздравил собравшихся с наступившим Новым годом.

«Мы проводили 2019 год. Поблагодарили его за всё хорошее, что в нём было. И вместе встретили Новый год. Это уже стало нашей тульской традицией. Желаю вам и вашим близким здоровья, добра и благополучия! Счастливого Нового года! С праздником! Только Тула, только победа!!!», — цитирует Алексея Дюмина пресс-служба регионального правительства.

Праздник продолжился меппинг-шоу и выступлением группы «Банд'Эрос». В новогоднюю ночь все развлекательные площадки работали до 3 часов ночи, а Губернский каток — до 3.30.

Галерея
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 1
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 2
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 3
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 4
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 5
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 6
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 7
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 8
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 9
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 10
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 11
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 12
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 13
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 14
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 15
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 16
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 17
Алексей Дюмин встретил праздник на главной площади Тулы, Фото: 18
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:02 +5
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