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В новогоднюю ночь в Тульской области задержали 20 пьяных водителей

В новогоднюю ночь в Тульской области задержали 20 пьяных водителей

В период новогодних праздников Госавтоинспекция особенно усилила работу по выявлению любителей пьяной езды.

Сотрудники ГИБДД за новогоднюю ночь выявили на дорогах Тульской области 20 водителей, которые позволили себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. Для обеспечения безопасности дорожного движения экипажи ДПС дежурили в Туле, крупных городах региона и на автотрассах. На всех нарушителей составлены административные материалы.

«В период новогодних праздников Госавтоинспекцией особо активизирована работа по выявлению случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. На пресечение подобных противоправных деяний дополнительно ориентированы все экипажи ДПС», — сообщил корреспонденту Myslo заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:14 +9
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