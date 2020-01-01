В новогоднюю ночь в Тульской области задержали 20 пьяных водителей

В период новогодних праздников Госавтоинспекция особенно усилила работу по выявлению любителей пьяной езды.

Сотрудники ГИБДД за новогоднюю ночь выявили на дорогах Тульской области 20 водителей, которые позволили себе сесть за руль в нетрезвом состоянии. Для обеспечения безопасности дорожного движения экипажи ДПС дежурили в Туле, крупных городах региона и на автотрассах. На всех нарушителей составлены административные материалы.

«В период новогодних праздников Госавтоинспекцией особо активизирована работа по выявлению случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения. На пресечение подобных противоправных деяний дополнительно ориентированы все экипажи ДПС», — сообщил корреспонденту Myslo заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.