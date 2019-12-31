«Мини Мисс и Мини Мистером Тула — 2019» стали Полина Ризакулова и Иван Рыбин

Фото: Илья Бурдун, Светлана Завьялова. Фото предоставлено агентством GOLD MODELS.

В Туле на сцене ДК машзавода прошел VIII ежегодный детский областной фестиваль элегантности и таланта «Мини Мисс и Мини Мистер Тула — 2019». Организатором и правообладателем выступило модельно-продюсерское агентство GOLD MODELS.

Восемь лет фестиваль является отборочным региональным туром на Всероссийский детский конкурс «Мини Мисс и Мини Мистер России», также участникам вручаются приглашения на международные фестивали Prince & Princess of the World, «Гордость Нации» и всемирный чемпионат по исполнительским видам искусств (Голливуд, США).

Фестиваль призван поощрять детское творчество, развивать артистизм, чувство стиля и умение создавать собственный имидж.

Агентств провело кастинги в Туле и области, были отобраны 15 самых талантливых претендентов. В течение месяца девочки и мальчики от 4 до 15 лет осваивали основы дефиле, хореографии, актерского мастерства, готовили костюмы к выступлениям и творческие номера.

Оценивали таланты президент Всероссийского детского фестиваля «Мини Мисс и Мини Мистер Россия», официальный представитель Голливудского чемпионата по исполнительским видам искусств по России, продюсер Татьяна Праскова, финалистка «Голос. Дети», участница телепроекта «Лучше всех» Мария Панюкова, «Краса Запада России» Татьяна Кучеренко, международная модель Анастасия Стреж.

Ведущими праздника выступили популярный тульский шоумен Евгений Борзов, обладатель титулов «Мини Мистер Тула-2018», «Юный Мистер России-2019» Арсений Машкарев, модель Валерия Лысова .

Организаторы подготовили для зрителей и участников насыщенную концертную программу. В рамках фестиваля прошла презентация коллекции «Детский праздничный костюм» дизайнера Екатерины Орловой, представленная детьми-моделями агентства GOLD KIDS.

Перед гостями мероприятия выступили титулованные победители прошлых лет. Наша знаменитая землячка Мария Панюкова порадовала гостей своими лучшими хитами.

Модели GOLD MODELS представили праздничную коллекцию платьев и верхней одежды от салона «Амели» и новую коллекцию обуви и аксессуаров бренда «Шузетта».

Первый выход участников оказался очень патриотичным. Конкурсанты вышли на общий танец в майках с символикой Тулы, показав гордость за родной край и любовь к родному городу.

Традиционно девочки и мальчики представляли себя в трех выходах: «Визитка», «Конкурс талантов» и «Дефиле в вечерних платьях и костюмах».

В первом конкурсном эпизоде почти все ребята рассказывали о себе в стихотворной форме. Участники особо подчеркивали, что пришли только побеждать.

Конкурс талантов — это всегда самое яркое событие во всей фестивальной программе. Участники показали все, на что были способны.

Самая юная участница четырехлетняя Вика Логаева прочитала новогоднее стихотворение — поздравление на английском языке, Виктория Бударина талантливо исполнила французскую композицию на скрипке, редкое сценическое искусство пантомима продемонстрировала Аня Раззоренова.

Были здесь и очаровательный парный танец «Леди Баг и Супер-Кот» Никиты Николаева и его партнерши Александры, танец девочки-чирлидера Полины Ризакуловой, великолепный гимнастический этюд с булавами Валерии Борониной, Иван Рыбин виртуозно исполнил сложное произведение Франсуа Жозефа Госсека на флейте и др. Абсолютно все участники выступили на «отлично»!

Самым красивым и по-настоящему волшебным стал выход на сцену юных леди и джентльменов в вечерних нарядах. Мальчики и девочки грациозно дефилировали, ослепляя изяществом и красотой нарядов.

Самый волнительный момент мероприятия — церемония награждения — прошел на позитивной, радостной волне. А началась она с поздравлений всех присутствующих с наступающим Новым годом. Всем ребятам подарили сладости и игрушки, получили титульные ленты, памятные дипломы, а победители — заветные короны и именные кубки.

Даниилу Гудкову, Валерии Борониной, Еве Семеновой вручили приглашение на международный фестиваль моделей и талантов «Гордость Нации», пятилетнего модельмена Никиту Николаева пригласили на самую престижную неделю моды MERCEDES BENZ FASHION WEEK, победительницу в номинации «Мини Мисс ART- FASHION» Софию Моторину пригласили на съемки телевизионного проекта «Kids Art Fashion» на международный телеканал Fashiontv и Олимпиаду талантов, которая пройдет в Лос-Анджелесе летом 2020 года.

Призовые места и титулы жюри распределило следующим образом:

Гран-при «Мини Мистер Тула» — Иван Рыбин, 13 лет, Тула

Гран-при «Мини Мисс Тула» — Полина Ризакулова, 10 лет, Болохово

«Мини Мисс Тула» (4−8) — Александра Гордеева, 6 лет

«Мини Мисс Тула» (9−12) — Валерия Боронина, 12 лет

«Мини Мисс Тула» (13−15) — Юлия Чернышова, 13 лет

За победу в главных номинациях девочкам и мальчикам вручили приглашения на участие в областном фэшн-проекте «Лучшая детская модель Тулы».

«Мини Мистер Талант» — Иван Рыбин, 13 лет

«Мини Мисс Талант» — София Моторина, 9 лет

«Мини Мисс GOLD MODELS» — Александра Гордеева, 6 лет

«Мини Мистер GOLD MODELS» — Демьян Гапула, 12 лет

Победителей Гран-при наградили эксклюзивными лентами с кристаллами Swarovski, а именной кубок, заветную корону и лицензию на право участия во Всероссийском конкурсе в марте вручила лично президент «Мини Мисс и Мистер России» Татьяна Праскова. Татьяна отметила великолепную подготовку участников и высокий уровень проведения мероприятия. Кроме того победительницу пригласили летом на международный конкурс Prince & Princess of the World-2020 в Болгарию.

В заключении вечера дирекция фестиваля поздравила детей с участием, а победителей — с завоеванными титулами, а также выразила благодарность всем партнерам за помощь в проведении и организации мероприятия.