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В Concert Hall состоятся три крутые вечеринки. Не пропустите!

В Concert Hall состоятся три крутые вечеринки. Не пропустите!

Купить билеты можно не выходя из дома – прямо на Myslo.

Драйвовое начало 2020 года в Concert Hall — туляков приглашают на три крутые вечеринки. Готовы отрываться? Тогда вперед!

5 января состоится мероприятие «DJ Новый год». На сцене выступят известные тульские диджеи: Дэш, Наумов, Pavel SVZ, Raybo. Будет жарко! Начало в 20.00.

 

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6 января Concert Hall приглашает туляков зажечь на рок-елке. На сцене выступят «Васильков&коты», «Антиматерия», Krava, AVA ALPHAVIT. A, «Взрыв Чуда». Посетителей ждут море драйва, энергии и только живой звук. Почувствуйте всю мощь рока!

 

Купить билет

 

8 января туляков ждут на новогодней вечеринке в стиле рокабилли. Вместе отпразднуем день рождения Элвиса! На сцене Concert Hall выступят тульские группы Stressor и Alex & The Diamonds Hand.

 

Купить билет

 

Также билеты доступны во всех точках продаж Myslo-кассы по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

С 4 января: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

С 4 января: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

С 9 января: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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