Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
По факту ДТП с пассажирским автобусом в Новомосковске началась доследственная проверка
По уточненным данным, в аварии пострадали 13 человек.
По факту ДТП с пассажирским автобусом, которое случилось накануне в Новомосковске, следователи начали процессуальную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Напомним, вечером 30 декабря при въезде в Новомосковск пассажирский автобус «Кинг Лонг», который двигался по маршруту Москва — Новомосковск, опрокинулся на бок. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП.
В салоне автобуса находились 45 человек. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, в ДТП пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.
По информации Myslo, все пострадавшие получили различные ушибы.
Другие статьи по темам
Событие