По факту ДТП с пассажирским автобусом в Новомосковске началась доследственная проверка

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

По уточненным данным, в аварии пострадали 13 человек.

По факту ДТП с пассажирским автобусом, которое случилось накануне в Новомосковске, следователи начали процессуальную проверку на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, вечером 30 декабря при въезде в Новомосковск пассажирский автобус «Кинг Лонг», который двигался по маршруту Москва — Новомосковск, опрокинулся на бок. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего произошло ДТП.

В салоне автобуса находились 45 человек. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области, в ДТП пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.

По информации Myslo, все пострадавшие получили различные ушибы.