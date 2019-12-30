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Узловская администрация сообщила об устранении коммунальной аварии
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Узловская администрация сообщила об устранении коммунальной аварии

Сейчас жителям вода подается на пониженном давлении.

Ранее Myslo сообщал о коммунальной аварии, которая случилась в Узловой. На ул. Завенягина, 36 произошел порыв водовода.

По уточненной информации, без воды остались 950 домов различной этажности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

На сайте администрации МО Узловский район размещена информация, что коммунальная авария уже устранена:

– В 7.45 диспетчеру водоканала от жителей поступила информация о порыве водопровода в районе дома №34 по ул. Завенягина. В 8.30 аварийная бригада в составе 5 человек и 3 единиц техники приступила к работе. Порыв был обнаружен на трубопроводе Ду 150 мм.

Первоначально выполнялись работы без отключения водоснабжения — на пониженном давлении. Но в связи со сложностью работ в 12.15 потребовалась полная остановка водоснабжения микрорайонов «Красная Узловая» и «Северный городок» с численностью населения 12 792 человека и 13 социально значимыми объектами.

В 13.30 работы были завершены, возобновлена подача воды всем потребителям. В целях предотвращения гидроударов давление воды в водопроводной сети повышается постепенно. Плановый срок выхода на нормативное давление — 15.00 30 декабря.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:55 0
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