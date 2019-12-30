В Узловой из-за коммунальной аварии жители двух микрорайонов остались без воды

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

30 декабря в 12.50 в оперативно-дежурную смену ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области» сообщили о частичном нарушении холодного водоснабжения в Узловой.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на место происшествия выехали аварийно-восстановительные бригады.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области и администрации муниципального образования.

На сайте МО сообщается, что «до 18.00 прекращена подача воды в разводящие сети микрорайонов Красная Узловая, Северный городок». Порыв водовода произошел на ул. Завенягина, 36.