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Как будет работать Губернский каток в новогодние праздники
Фото из архива Myslo.

Как будет работать Губернский каток в новогодние праздники

Публикуем расписание.

31 декабря Губернский каток в Туле будет работать с 10.00 и до 3.30. Технический перерыв — с 15.30 до 22.00.

1 января каток откроется в 14.00 — с детского сеанса. В последующие дни режим работы будет обычным — с 10.00 до 21.30.

Все праздники (2−8 января) с 12.00 до 13.30 — детский сеанс.

Подробнее с расписанием можно ознакомиться здесь.

Сюжет: Новый год-2020
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Автор: Кристина Вернигорина
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