Фото из архива Myslo.
Как будет работать Губернский каток в новогодние праздники
Публикуем расписание.
31 декабря Губернский каток в Туле будет работать с 10.00 и до 3.30. Технический перерыв — с 15.30 до 22.00.
1 января каток откроется в 14.00 — с детского сеанса. В последующие дни режим работы будет обычным — с 10.00 до 21.30.
Все праздники (2−8 января) с 12.00 до 13.30 — детский сеанс.
Подробнее с расписанием можно ознакомиться здесь.
28 декабря, в 10:42, 17 7443 4
28 декабря, в 10:05, 46 7181 6
27 декабря, в 19:01, 63 2768 -2
27 декабря, в 13:13, 54 7930 1
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