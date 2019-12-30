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Мечты Ульяны и Арсения из Тулы исполнились благодаря «Елке желаний»

Мечты Ульяны и Арсения из Тулы исполнились благодаря «Елке желаний»

Добрым волшебником, исполнившим желания детишек с ограниченными возможностями, стал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Замечательная акция – подарить чудо и исполнить заветное желание детей, людей с ограниченными возможностями, многодетных семей – уже добрая новогодняя традиция. Напомним, что ее запустил год назад президент страны Владимир Путин.

26 декабря в Александровском зале Кремля, где проходил Госсовет, установили десять новогодних деревьев — по одному на каждый федеральный округ и одну для федеральных чиновников. Ели украсили открытками в форме шаров с записками о мечтах людей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из многодетных семей, россиян, которые оказались в трудной жизненной ситуации, а также обычных детей и пожилых людей с тяжелыми заболеваниями.

На елке оказались шары с мечтами юных туляков. Их исполнил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

30 декабря детям вручили подарки Дед Мороз, Снегурочка и Веселый Тигренок, а поздравления с новым годом от губернатора передал зампред правительства Тульской области – министр внутренней политики и развития местного самоуправления Антон Агеев.

В семье Маргариты и Сергея Грачевых двое детей – 6-летняя дочь Ульяна и кроха-сын Мирон.

– Я тулячка, муж – из Ставропольского края, военный, сейчас служит в нашей гвардейской 106-й ВДД. Квартиру оформили по военной ипотеке, ждали первенца. Дочь родилась с тяжелой формой ДЦП. Так бывает, сказали врачи. Нам предлагали отказаться от нее, мол, молодые, еще дети будут. Мы не сдались. И теперь у нас двое детей, – рассказывает Маргарита.

Свою дочь родители буквально носят на руках – на занятия иппотерапией, в развивающий центр, на массаж и прочие необходимые процедуры. Девочка доброжелательная и не любит скучать. Чтобы время в дороге или в больнице летело быстрее и веселее, родители включают Ульяне мультики, играют с ней в развивающие игры. Но делать это на мобильном телефоне не очень удобно.

Друзья из сообщества родителей особенных детей подсказали Маргарите, что можно написать новогоднее письмо на «Елку желаний».

– Месяц назад мы написали с Ульяной письмо на сайте Елка желаний http://елкажеланий.рф/. И в общем-то не надеялись, что получим подарок. Но случилось чудо – нам позвонили и сказали, что мечта Ульяны будет исполнена. Такое поручение дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Спасибо ему за подарок!

О своей новогодней месте написал на Елку желаний и 11-летний Арсений. Вернее, писал он вместе с мамой и бабушкой.

У Арсения сложная история – несколько лет назад под Новый год умер его папа. Психологическая травма оказалась невыносимо тяжелой для мальчика. Теперь Арсений на домашнем обучении, за ним ухаживает его мама:

– Я люблю играть в компьютерные игры. Раньше мечтал быть дальнобойщиком, автомехаником или сталкером. А теперь буду геймером или финансистом, – говорит Арсений. – Но мой старенький компьютер не тянет новое программное обеспечение, новых компьютерных игр, а денег у нас с мамой, чтобы купить новый компьютер, нет.

– Огромное спасибо губернатору Алексею Геннадьевичу за прекрасный подарок для моего сына. Это настоящее чудо для него, – говорит мама Арсения. – Я сама не в силах купить такую дорогостоящую вещь. А компьютер Арсению необходим для общения с ровесниками, для обучения и познания мира. Спасибо Алексею Дюмину за помощь и поддержку семьям с особенными детьми!

 

 

 


 

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 17:30 +4
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