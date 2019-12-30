Прощание с тульским историком Вячеславом Ботем состоится 31 декабря

Фото из архива Myslo.

Его похоронят на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе.

Почетного гражданина города-героя Тулы Вячеслава Ботя похоронят 31 декабря. Прощание с краеведом состоится на территории городского кладбища № 3. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Гражданская панихида и отпевание пройдут с 12.00 в ритуальном комплексе на территории городского кладбища № 3.



В 13.30 Вячеслава Ботя похоронят на Почетной аллее первого городского кладбища на Новомосковском шоссе.



Напомним, краевед, Почетный гражданин города-героя Тулы Вячеслав Иванович Боть скончался 29 декабря на 91-м году жизни.