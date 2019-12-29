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В Тульской области детей войны предлагают обеспечить мерами соцподдержки

В Тульской области детей войны предлагают обеспечить мерами соцподдержки

Законодательная инициатива направлена на рассмотрение в региональный парламент.

На сайте Тульской областной Думы размещен проект поправок в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Тульской области». Инициатива подготовлена в связи с празднованием в 2020 году  75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны.

В пояснительной записке отмечается, что в «действующем федеральном законодательстве граждане, чье детство совпало с годами Второй мировой войны, не получили специального статуса с соответствующими мерами социальной поддержки». В связи с этим предлагается установить статус «дети войны» гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Тульской области, которым на день окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года) не исполнилось 18 лет, и определения им мер социальной поддержки.

Законопроект на региональном уровне предлагает признать тяжелое детство «детей войны» и обеспечить их социальные права на территории Тульской области:

  1. внеочередное оказание медицинской помощи;
  2. первоочередное получение социальных услуг в организациях социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Тульской области.

Принятие проекта закона Тульской области «О внесении изменений в Закон Тульской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Тульской области» потребует финансирования из бюджета Тульской области расходов, связанных с изготовлением удостоверений и нагрудных знаков для «детей войны».

По состоянию на 16 октября 2019 года, по данным Министерства труда и социальной защиты Тульской области, количество граждан, постоянно проживающих в регионе и подпадающих под статус «Детей войны», составляет 111 234 человек. Таким образом, принятие поправок в региональный закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Тульской области» потребует увеличение расходной части бюджета на изготовление удостоверений и нагрудных знаков «Дети войны» – 30 000 000 рублей (21 000 000 рублей – изготовление нагрудных знаков, 9 000 000 рублей – изготовление удостоверений). Данная сумма может уменьшиться после проведения конкурсных процедур.

 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:11 +1
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