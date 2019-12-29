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Алексей Дюмин поздравил семью медиков из Кимовска с рождением тройни
фото пресс-службы правительства Тульской области.

Алексей Дюмин поздравил семью медиков из Кимовска с рождением тройни

В Тульской области тройня в последний раз рождалась в 2017 году. В конце 2019 года в регионе на свет появились две тройни, первая из них – в семье Митиных.

Екатерина, Елизавета и Анна родились в ноябре в семье Митиных из Кимовска. 28 декабря родители в торжественной обстановке получили свидетельства о рождении малышей.

По поручению губернатора Алексея Дюмина заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова поздравила молодую семью Митиных из Кимовска с рождением тройни.

Ольга Гремякова передала Елене и Антону поздравления от главы региона и вручила подарки для новорожденных, а также: 

  • серебряные знаки «Родившемуся на Тульской земле», поздравительные адреса и подарки губернатора Тульской области,
  • сертификат на получение единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения за счет средств бюджета Тульской области при рождении трёх детей одновременно,
  • сертификат на покупку детской коляски для тройни.

В Тульской области тройня в последний раз рождалась в 2017 году. А в конце 2019 года в регионе на свет появились сразу две тройни, и первой из них в семье кимовчан Митиных. Оба супруга работали фельдшерами скорой помощи, а потом Елена решила переквалифицироваться в фармацевты и в декрет ушла, работая в одной из кимовских аптек.

 

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Алексей Дюмин поздравил семья медиков из Кимовска с рождением тройни, Фото: 1
Алексей Дюмин поздравил семья медиков из Кимовска с рождением тройни, Фото: 2
Алексей Дюмин поздравил семья медиков из Кимовска с рождением тройни, Фото: 3
Алексей Дюмин поздравил семья медиков из Кимовска с рождением тройни, Фото: 4
Алексей Дюмин поздравил семья медиков из Кимовска с рождением тройни, Фото: 5
Алексей Дюмин поздравил семья медиков из Кимовска с рождением тройни, Фото: 6
Алексей Дюмин поздравил семья медиков из Кимовска с рождением тройни, Фото: 7
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:06 +4
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Тульская областьКимовск

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