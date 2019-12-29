Алексей Дюмин поздравил семью медиков из Кимовска с рождением тройни

фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области тройня в последний раз рождалась в 2017 году. В конце 2019 года в регионе на свет появились две тройни, первая из них – в семье Митиных.

Екатерина, Елизавета и Анна родились в ноябре в семье Митиных из Кимовска. 28 декабря родители в торжественной обстановке получили свидетельства о рождении малышей.

По поручению губернатора Алексея Дюмина заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова поздравила молодую семью Митиных из Кимовска с рождением тройни.

Ольга Гремякова передала Елене и Антону поздравления от главы региона и вручила подарки для новорожденных, а также:

серебряные знаки «Родившемуся на Тульской земле», поздравительные адреса и подарки губернатора Тульской области,

сертификат на получение единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения за счет средств бюджета Тульской области при рождении трёх детей одновременно,

сертификат на покупку детской коляски для тройни.