Алексей Дюмин поздравил семью медиков из Кимовска с рождением тройни
В Тульской области тройня в последний раз рождалась в 2017 году. В конце 2019 года в регионе на свет появились две тройни, первая из них – в семье Митиных.
Екатерина, Елизавета и Анна родились в ноябре в семье Митиных из Кимовска. 28 декабря родители в торжественной обстановке получили свидетельства о рождении малышей.
По поручению губернатора Алексея Дюмина заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова поздравила молодую семью Митиных из Кимовска с рождением тройни.
Ольга Гремякова передала Елене и Антону поздравления от главы региона и вручила подарки для новорожденных, а также:
- серебряные знаки «Родившемуся на Тульской земле», поздравительные адреса и подарки губернатора Тульской области,
- сертификат на получение единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения за счет средств бюджета Тульской области при рождении трёх детей одновременно,
- сертификат на покупку детской коляски для тройни.
В Тульской области тройня в последний раз рождалась в 2017 году. А в конце 2019 года в регионе на свет появились сразу две тройни, и первой из них в семье кимовчан Митиных. Оба супруга работали фельдшерами скорой помощи, а потом Елена решила переквалифицироваться в фармацевты и в декрет ушла, работая в одной из кимовских аптек.