Алексей Дюмин встретит Новый год на площади Ленина с туляками и глинтвейном

Сотрудники издания Life.Новости узнали у руководителей регионов нашей страны, как они будут встречать Новый год. В числе респондентов оказался и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он планирует встретить праздник вместе с жителями:

– В новогоднюю ночь я выхожу на центральную площадь города-героя Тулы и с туляками пью глинтвейн – безалкогольный. И так до часу ночи. А потом как пойдёт уже, потом уже вместе с замами перейдём в кабинет – там будет оливье, селёдка под шубой и газировка.