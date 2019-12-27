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Алексей Дюмин встретит Новый год на площади Ленина с туляками и глинтвейном

Алексей Дюмин встретит Новый год на площади Ленина с туляками и глинтвейном

О своих планах на главный зимний праздник губернатор Тульской области рассказал корреспондентам Life.

Сотрудники издания Life.Новости узнали у руководителей регионов нашей страны, как они будут встречать Новый год. В числе респондентов оказался и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он планирует встретить праздник вместе с жителями:

– В новогоднюю ночь я выхожу на центральную площадь города-героя Тулы и с туляками пью глинтвейн – безалкогольный. И так до часу ночи. А потом как пойдёт уже, потом уже вместе с замами перейдём в кабинет – там будет оливье, селёдка под шубой и газировка.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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