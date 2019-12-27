Алексей Дюмин встретит Новый год на площади Ленина с туляками и глинтвейном
О своих планах на главный зимний праздник губернатор Тульской области рассказал корреспондентам Life.
Сотрудники издания Life.Новости узнали у руководителей регионов нашей страны, как они будут встречать Новый год. В числе респондентов оказался и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он планирует встретить праздник вместе с жителями:
– В новогоднюю ночь я выхожу на центральную площадь города-героя Тулы и с туляками пью глинтвейн – безалкогольный. И так до часу ночи. А потом как пойдёт уже, потом уже вместе с замами перейдём в кабинет – там будет оливье, селёдка под шубой и газировка.
Другие статьи по темам
Событие
Люди
Место