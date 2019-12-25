Тульский Центр медицины катастроф получил новые «скорые»

Это 4 реанимобиля класса С, оснащённых оборудованием для оказания помощи в особо сложных случаях, и 5 автомобилей класса В для работы общеврачебных и фельдшерских бригад. Все машины дополнительно оснащены видеорегистраторами и блоками ГЛОНАСС, позволяющими отслеживать нахождение автомобиля в режиме реального времени.



Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк:

Алексей Эрк В этом году автопарк Центра медицины катастроф пополнится более чем 50 новыми автомобилями. Это уникальный для области опыт, с 2016 года автопарк практически не обновлялся. И мы не собираемся снижать темпы — в 2020 году на закупку автомобилей «скорой помощи» в региональном бюджете предусмотрено более 100 млн рублей.

Всего в предновогоднюю неделю на подстанции передадут 39 автомобилей, закупленных за счет федерального бюджета. Еще 12 «скорых» приобретено за счет регионального бюджета. Они выйдут на линию после праздников.





Благодаря участию губернатора в ноябре Центр получил от социальных партнеров 5 реанимационных автомобилей, укомплектованных всем необходимым медицинским оборудованием.

И.о. главного врача Центра медицины катастроф Наталья Полякова:

Наталья Полякова Каждый район в этом году получит новый автомобиль. По три новых «скорых» получат Алексинский, Киреевский, Щекинский и Узловский районы. На шесть подстанций Тулы в общей сложности будет передано 16 автомобилей.

Наталья Полякова уточнила, что переданные сегодня автомобили будут распределены на подстанции города Тулы и Узловой.