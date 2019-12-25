Обрушение стены дома в Узловой: до Нового года 12 семей получат жилье

По информации uzlovaya.tularegion.ru

Об этом сообщили в администрации МО Узловский район.

Как сообщает администрация МО Узловский район, обрушение стены дома №3 по ул. Суворова в городе Узловая произошло в результате ненадлежащей эксплуатации мест общего пользования.

Напомним, 24 декабря на ул. Суворова в доме №3 частично обрушилась внешняя стена общего санузла. Дом, в котором произошло ЧП, имеет статус аварийного.

По данным администрации, в доме зарегистрировано 22 семьи, а фактически проживает 12.

На сложившуюся ситуацию незамедлительно отреагировали экстренные службы МЧС, Министерство строительства Тульской области, администрация МО Узловский район и управляющая компания ООО «Узловское ЖКХ».

Проведен осмотр несущих конструкций дома. По результатам обследования установлено, что угрозы обрушения несущих конструкций дома и угрозы жизни и здоровья граждан нет.

Глава администрации Николай Терехов и министр строительства Константин Лопухов выехали на место, провели осмотр и пообщались с жителями.

В ходе диалога довели до граждан информацию о том, что данный дом в программе переселения из аварийного жилищного фонда. До Нового года фактически проживающим 12 семьям будут предоставлены благоустроенные жилые помещения. 10 семей будут переселены до 1 апреля 2020 года.

Желающим предложено размещение в маневренном жилом фонде.

В настоящее время в поврежденное помещение ограничен доступ.

Управляющей компании поручено в срок до 27 декабря 2019 года провести аварийно-восстановительные работы по устранению последствий обрушения.