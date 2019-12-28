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Погода в Туле 29 декабря: небольшой снег, ветер, до -6 градусов

Погода в Туле 29 декабря: небольшой снег, ветер, до -6 градусов

Синоптики обещают облачность и гололедицу на дорогах.

Согласно прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно. Небольшой снег (до 1 мм за сутки), на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до -8, днём – до шести градусов ниже нуля. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 09:00 +7
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