Погода в Туле 29 декабря: небольшой снег, ветер, до -6 градусов

Согласно прогнозам Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно. Небольшой снег (до 1 мм за сутки), на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до -8, днём – до шести градусов ниже нуля. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.